2020-03-19T06:59:37+03:00
Общество

В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих

Сдать анализы можно абсолютно бесплатно
Кристина ГРИН
Поделиться:
Анализы будут принимать в поликлиникахАнализы будут принимать в поликлиникахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 19 марта любой житель Приморья может сдать необходимые анализы на выявление коронавируса. Напомним, что до этого тесты проходили лишь те, кто прибывал в регион из неблагоприятных стран. Важно отметить, что медицинская услуга будет бесплатной для всех без исключения.

Об этом заявила Тамара Курченко, первый заместитель министра здравоохранения Приморского края на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в регионе. По ее словам, теперь вне зависимости от того, был ли человек за границей или же все это время находился в стране, он имеет полное право пройти тестирование и узнать, заражен ли его организм смертельным вирусом. От проведения процедуры на платной основе решили отказаться. .

Анализы будут принимать с утра в нескольких поликлиниках края. В течение дня станет известно о том, какие медицинские учреждения вошли в этот список.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось: пробки 9 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке
Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли
Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон
Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье
Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания
Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»
Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых
К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция