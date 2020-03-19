В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих

19 Март 2020 2020-03-19T06:59:37+03:00

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С 19 марта любой житель Приморья может сдать необходимые анализы на выявление коронавируса. Напомним, что до этого тесты проходили лишь те, кто прибывал в регион из неблагоприятных стран. Важно отметить, что медицинская услуга будет бесплатной для всех без исключения.

Об этом заявила Тамара Курченко, первый заместитель министра здравоохранения Приморского края на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в регионе. По ее словам, теперь вне зависимости от того, был ли человек за границей или же все это время находился в стране, он имеет полное право пройти тестирование и узнать, заражен ли его организм смертельным вирусом. От проведения процедуры на платной основе решили отказаться. .

Анализы будут принимать с утра в нескольких поликлиниках края. В течение дня станет известно о том, какие медицинские учреждения вошли в этот список.

ИСТОЧНИК KP.RU