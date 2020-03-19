Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»

19 Март 2020 2020-03-19T07:23:25+03:00

Четыре организации выдвинули А. Городнего на звание "Почетного гражданина города". Фото: личная страница в фейсбук Городнего

На этот раз к инициативе присоединилось местное отделение «Союз журналистов России»

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С предложением присвоить в 2020 году звание «Почетный гражданин города Владивостока» приморскому галеристу и меценату Александру Городнему выступило Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Это уже четвертая организация, которая в этом году решила выдвинуть персону Городнего на престижное звание. Ранее все необходимые документы для участия в конкурсе кандидатов уже сдали в Думу города Владивостока: Правление Приморского краевого отделения Союза художников России, «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае» и «Бюро творческих находок Владивостока».

«Александр Городний известен как настоящий патриот Владивостока, как меценат и неравнодушный горожанин. Городний уже давно стал живой достопримечательностью Владивостока и символом его творческого, открытого и независимого характера. Статус почетного гражданина приморской столицы подчеркнет и отдаст должное удивительному жизненному пути неординарного человека», — заявил Виктор Суханов, председатель Приморского отделения Союза журналистов России.

СПРАВКА В 2015 году Александр Городний безвозмездно передал всю свою коллекцию (1280 работ живописи, графики, фото, прикладного искусства) российских и зарубежных авторов, а также документальный архив и большую подборку литературы по искусству, городу Владивостоку для создания городского Музея современного искусства «АртЭтаж».

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ИСТОЧНИК KP.RU