2020-03-19T08:07:40+03:00
Общество

Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса

Российским работникам ССК запретили загранкомандировки, а иностранных рабочих не пускают на мероприятия внутри комплекса
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
ССК "Звезда". Фото: архив КПССК "Звезда". Фото: архив КП
Изменить размер текста:

На судостроительном комплексе «Звезда» введен комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

— Запрещено направление работников в зарубежные командировки и ограничено приглашение к участию в мероприятиях на производственных объектах ССК «Звезда» иностранных граждан, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью.

— Ограничено проведение массовых корпоративных мероприятий.

— Производится периодический замер температуры работников

— Усилен контроль качества уборки и дезинфекции офисных и производственных помещений.

— Ведется информирование работников о действиях по профилактике и диагностике признаков коронавирусной инфекции.

— Рекомендовано использование одноразовых масок, одноразовых средств личной гигиены, а также ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

На территории ССК «Звезда» функционирует медицинский пункт ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, в котором круглосуточно можно получить первичную доврачебную медико-санитарную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось: пробки 9 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке
Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли
Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон
Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье
Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания
Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»
Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых
К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция