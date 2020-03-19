Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
На судостроительном комплексе «Звезда» введен комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
— Запрещено направление работников в зарубежные командировки и ограничено приглашение к участию в мероприятиях на производственных объектах ССК «Звезда» иностранных граждан, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью.
— Ограничено проведение массовых корпоративных мероприятий.
— Производится периодический замер температуры работников
— Усилен контроль качества уборки и дезинфекции офисных и производственных помещений.
— Ведется информирование работников о действиях по профилактике и диагностике признаков коронавирусной инфекции.
— Рекомендовано использование одноразовых масок, одноразовых средств личной гигиены, а также ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.
На территории ССК «Звезда» функционирует медицинский пункт ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, в котором круглосуточно можно получить первичную доврачебную медико-санитарную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU