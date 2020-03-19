Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T08:07:40+03:00

Российским работникам ССК запретили загранкомандировки, а иностранных рабочих не пускают на мероприятия внутри комплекса

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На судостроительном комплексе «Звезда» введен комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

— Запрещено направление работников в зарубежные командировки и ограничено приглашение к участию в мероприятиях на производственных объектах ССК «Звезда» иностранных граждан, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью.

— Ограничено проведение массовых корпоративных мероприятий.

— Производится периодический замер температуры работников

— Усилен контроль качества уборки и дезинфекции офисных и производственных помещений.

— Ведется информирование работников о действиях по профилактике и диагностике признаков коронавирусной инфекции.

— Рекомендовано использование одноразовых масок, одноразовых средств личной гигиены, а также ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

На территории ССК «Звезда» функционирует медицинский пункт ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, в котором круглосуточно можно получить первичную доврачебную медико-санитарную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU