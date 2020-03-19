2020-03-19T08:46:13+03:00
Общество

Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания

Ненадолго и не все
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Арбитражный суд Приморского края изменил режим работы. Фото: pixabayАрбитражный суд Приморского края изменил режим работы. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Приморского края объявил, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции, а также во исполнение Постановления Президиума Верховного Суда с 20 марта по 10 апреля включительно будет приостановлено проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел.

Однако работа суда, конечно, не замрет полностью. Будут продолжать рассматриваться в уже установленные даты дела приказного, упрощенного производства, дела о привлечении к административной ответственности, а также дела, по которым все лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Информацию о новых датах и времени судебных заседаний можно найти в информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Исполнительные листы будут направляться почтой. За исключением исполнительных листов по обеспечительным мерам — их будут доставлять курьеры.

Обращается внимание граждан на то, что до 10 апреля доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, будет ограничен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось: пробки 9 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке
Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли
Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон
Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье
Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания
Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»
Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых
К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция