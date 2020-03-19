Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания

19 Март 2020 2020-03-19T08:46:13+03:00

Ненадолго и не все

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Арбитражный суд Приморского края объявил, что в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции, а также во исполнение Постановления Президиума Верховного Суда с 20 марта по 10 апреля включительно будет приостановлено проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел.

Однако работа суда, конечно, не замрет полностью. Будут продолжать рассматриваться в уже установленные даты дела приказного, упрощенного производства, дела о привлечении к административной ответственности, а также дела, по которым все лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Информацию о новых датах и времени судебных заседаний можно найти в информационной системе «Картотека арбитражных дел».

Исполнительные листы будут направляться почтой. За исключением исполнительных листов по обеспечительным мерам — их будут доставлять курьеры.

Обращается внимание граждан на то, что до 10 апреля доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, будет ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU