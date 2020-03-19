Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях

19 Март 2020 2020-03-19T09:35:14+03:00

До этого девушка своими силами пытались устранить провал в асфальте [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Настоящей героиней буквально за сутки стала жительница Владивостока, которая пыталась своими силами устранить огромную яму на улице Ковальчука. Не дожидаясь помощи, девушка заложила провал в асфальте камнями. Поступок не остался незамеченным, помимо восторженных отзывов от горожан, героиня добилась ремонта аварийного участка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767372" frameborder="0"></iframe> Жительница Владивостока вышла на"ремонт" дороги.Видео: dpskontrol125rus

На видео, распространившееся в социальных сетях, оперативно отреагировали и местные власти. Уже сегодня на популярной дороге появились рабочие и специализированная техника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767369" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке прошел ямочный ремонт на популярной дороге.Видео: yama_vl

– В районе дома №18 по улице Ковальчука силами подрядной организации проведены восстановительные работы дорожного полотна, использован «холодный асфальт»,– прокомментировала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.

Рабочие успели отремонтировать дорогу до снегопадаФото: vlc.ru

Стоит отметить, что с подобными жалобами жители приморской столицы могут обращаться в управление дорог и благоустройства мэрии города. Заявление можно подать в письменном виде или через интернет-приемную. Помимо этого пользователи могут адресовать сообщения через официальные социальные сети городской администрации.

Уже с утра на Ковальчука появилась техника. Фото: yama_vl

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU