Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Настоящей героиней буквально за сутки стала жительница Владивостока, которая пыталась своими силами устранить огромную яму на улице Ковальчука. Не дожидаясь помощи, девушка заложила провал в асфальте камнями. Поступок не остался незамеченным, помимо восторженных отзывов от горожан, героиня добилась ремонта аварийного участка.
Жительница Владивостока вышла на"ремонт" дороги.Видео: dpskontrol125rus
На видео, распространившееся в социальных сетях, оперативно отреагировали и местные власти. Уже сегодня на популярной дороге появились рабочие и специализированная техника.
Во Владивостоке прошел ямочный ремонт на популярной дороге.Видео: yama_vl
– В районе дома №18 по улице Ковальчука силами подрядной организации проведены восстановительные работы дорожного полотна, использован «холодный асфальт»,– прокомментировала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.
Рабочие успели отремонтировать дорогу до снегопадаФото: vlc.ru
Стоит отметить, что с подобными жалобами жители приморской столицы могут обращаться в управление дорог и благоустройства мэрии города. Заявление можно подать в письменном виде или через интернет-приемную. Помимо этого пользователи могут адресовать сообщения через официальные социальные сети городской администрации.
Уже с утра на Ковальчука появилась техника. Фото: yama_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU