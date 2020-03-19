Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон

19 Март 2020 2020-03-19T09:32:29+03:00

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Сегодня, 19 марта, на Приморье обрушился мощный циклон. На большей части территории идут дождь, град, снег - а где-то все вперемешку и различной степени интенсивности. Температура воздуха с каждым часом понижается, ветер усиливается. О том, как будет вести себя циклон дальше, и когда уйдет, рассказали синоптики портала «Примпогода».

На данный момент циклон смещается вблизи приморского побережья. Свой путь он будет продолжать вечером и ближайшей ночью. Таким образом, температуры продолжат падать, а в некоторых местах, например, на западе, дождь начнет переходить в снег.

- В крае усилится ветер, местами поднимется метель. Ночь на западе станет прохладнее предыдущей, и только на востоке края сохранится тепло, - говорят эксперты.

По их словам, осадки прекратят завтра, в пятницу.

- Днем вихрь уйдет в Охотское море, и осадки задержатся лишь на севере Приморья. На побережье и востоке края сохранится сильный ветер. Тропосферная ложбина холода будет уходить, воздух прогреется до +5...+11 градусов, на севере будет немного прохладнее.

Во Владивостоке дождь с громом и молниями начался после обеда. На данный момент, половину пятого дня, крупными хлопьями падает снег. Однако наибольшую опасность для жителей будет представлять северный ветер - порывами он будет достигать 18-23 метров в секунду.

Продлится «апокалипсис» в приморсокй столице недолго. В пятницу осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU