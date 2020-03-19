Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли

19 Март 2020 2020-03-19T09:41:18+03:00

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Почти семь часов длилась операция, в ходе которой врачи владивостокской клинической больницы № 2 спасли руку 42-летнему мужчине. Пытаясь вручную остановить вращающийся барабан неисправной стиральной машины, житель Приморья получил сильнейшие травмы. «Ему вывернуло руку, произошел открытый перелом кости с повреждением кожного покрова, кость вышла из плеча и повредила шею», — рассказал главный врач «тысячекоечной» больницы Вячеслав Глушко.

Шесть специалистов: нейроанестезиолог, травматологи, нейрофизиолог, нейрохирург, специализирующийся на микрохирургии нервной системы, проделали кропотливую работу. Как сообщило министерство здравоохранения Приморского края, операции на периферических нервах — одни из самых сложных хирургических манипуляций. Они проходят под микроскопом. Используется определенный шовный материал.

Теперь, как подчеркивают медики, пациенту предстоит реабилитация. Полное восстановление функций руки последует, если мужчина будет точно следовать предписаниям специалистов.

Особо отмечается, что за рубежом подобные операции могут стоить до 200 тысяч долларов, а в Приморье их проводят за счет полиса ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU