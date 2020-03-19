2020-03-19T09:56:10+03:00
Общество

Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке

Причина — непогода, пришедшая в столицу Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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Временно не ходит паром между Владивостоком и островом Попова. Фота: администрация ВладивостокаВременно не ходит паром между Владивостоком и островом Попова. Фота: администрация Владивостока
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Управление транспорта администрации Владивостока сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями временно остановлено паромное сообщение с островом Попова. Не состоится рейс на 17 часов «Владивосток — о. Попова»". А также отменен и завтрашний, 20 марта утренний рейс на 8:00 с острова до Владивостока.

Решение было принято в целях безопасности морских пассажирских перевозок. Мэрия информирует о том, что дальнейшее расписание парома можно уточнить в кассе паромной переправы по телефону 230-24-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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