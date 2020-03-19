2020-03-19T10:52:04+03:00
Общество

Максимально плохо: пробки 10 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток

Из-за снегопада в городе начался транспортный коллапс [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Дорожная обстановка в городе крайне осложнена. Фото: предоставлено читателямиДорожная обстановка в городе крайне осложнена. Фото: предоставлено читателями
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Очередной удар стихии по Владивостоку пришелся как раз на конец рабочего дня, когда движение и без того плотное. Масштабные пробки уже сковали основные транспортные артерии города. На данный момент уровень загруженности дорог достиг максимальной отметки. Приложение «Яндекс» оценивает дорожную обстановку в 10 баллов.

Владивосток сковали масштабные пробки.Видео: Tanusha_ (Инстаграм)

По сообщениям автомобилистов, в каток превратилась дорога на Партизанском проспекте. Машины несет, поэтому тормозить стоит крайне аккуратно. Соответственно движение здесь крайне осложнено.

Авто буксуют на скользкой дороге Фото: Милана СОКОЛ

Авто буксуют на скользкой дорогеФото: Милана СОКОЛ

Как уверяют автолюбители, дорога – стекло и на объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз. Авто виляют даже на маленькой скорости.

Из-за снегопада, возвращающиеся домой люди, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, которые сковали все районы города. Естественно, что из-за неблагоприятной дорожной обстановки, общественный транспорт дождаться крайне сложно.

Владивосток сковали мощные пробки Фото: Яндекс.Карты

Владивосток сковали мощные пробкиФото: Яндекс.Карты

Транспортный коллапс достиг максимальной отметки Фото: Милана СОКОЛ

Транспортный коллапс достиг максимальной отметкиФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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