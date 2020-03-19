Максимально плохо: пробки 10 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Очередной удар стихии по Владивостоку пришелся как раз на конец рабочего дня, когда движение и без того плотное. Масштабные пробки уже сковали основные транспортные артерии города. На данный момент уровень загруженности дорог достиг максимальной отметки. Приложение «Яндекс» оценивает дорожную обстановку в 10 баллов.
Владивосток сковали масштабные пробки.Видео: Tanusha_ (Инстаграм)
По сообщениям автомобилистов, в каток превратилась дорога на Партизанском проспекте. Машины несет, поэтому тормозить стоит крайне аккуратно. Соответственно движение здесь крайне осложнено.
Авто буксуют на скользкой дорогеФото: Милана СОКОЛ
Как уверяют автолюбители, дорога – стекло и на объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз. Авто виляют даже на маленькой скорости.
Из-за снегопада, возвращающиеся домой люди, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, которые сковали все районы города. Естественно, что из-за неблагоприятной дорожной обстановки, общественный транспорт дождаться крайне сложно.
Владивосток сковали мощные пробкиФото: Яндекс.Карты
Транспортный коллапс достиг максимальной отметкиФото: Милана СОКОЛ
ИСТОЧНИК KP.RU