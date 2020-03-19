Максимально плохо: пробки 10 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток

19 Март 2020 2020-03-19T10:52:04+03:00

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Очередной удар стихии по Владивостоку пришелся как раз на конец рабочего дня, когда движение и без того плотное. Масштабные пробки уже сковали основные транспортные артерии города. На данный момент уровень загруженности дорог достиг максимальной отметки. Приложение «Яндекс» оценивает дорожную обстановку в 10 баллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767387" frameborder="0"></iframe> Владивосток сковали масштабные пробки.Видео: Tanusha_ (Инстаграм)

По сообщениям автомобилистов, в каток превратилась дорога на Партизанском проспекте. Машины несет, поэтому тормозить стоит крайне аккуратно. Соответственно движение здесь крайне осложнено.

Авто буксуют на скользкой дорогеФото: Милана СОКОЛ

Как уверяют автолюбители, дорога – стекло и на объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз. Авто виляют даже на маленькой скорости.

Из-за снегопада, возвращающиеся домой люди, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках, которые сковали все районы города. Естественно, что из-за неблагоприятной дорожной обстановки, общественный транспорт дождаться крайне сложно.

Владивосток сковали мощные пробкиФото: Яндекс.Карты

Транспортный коллапс достиг максимальной отметкиФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU