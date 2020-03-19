Сотрудник приморской исправительной колонии попался на взятке от заключенных

19 Март 2020 2020-03-19T12:17:20+03:00

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Спасский районный суд Приморья вынес приговор теперь уже бывшему сотруднику ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю. Его признали виновным в получении взятки за совершение незаконных действий.

Суд установил, что в августе прошлого года инспектор отдела безопасности исправительной колонии предложил осужденным купить для них и пронести на территорию зоны несколько мобильных телефонов. Конечно, проделать это мужчина собирался не даром. Сидельцы на предложение с радостью согласились и оповестили о сделке своих знакомых на воле. А те перевели на банковскую карту жены предприимчивого сотрудника 24 тысячи рублей. Однако афера не была доведена до конца — инспектор был задержан Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные властные должности на срок 3 года. Отбывать наказание экс-инспектор будет в исправительной колонии общего режима. Поданная апелляция была ничего не изменила: Приморский краевой суд оставил приговор в прежнем виде и он вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU