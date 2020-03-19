Из-за сильного ветра приморские энергетики перешли на особый режим работы
В связи со сложными погодными условиями 19 марта «Приморские электрические сети» (филиал АО ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания) перешли на работу в режиме повышенной готовности (РПГ). Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 25 м/с приводят к технологическим нарушением на сетевых объектах и ограничению электроснабжения потребителей.
19 марта вечером во Владивостоке произошло отключение линии 110 кВ. Около 20 минут потребовалось энергетикам, чтобы перевести потребителей на резервную схему электроснабжения. Отключения также зафиксированы в населенных пунктах Надеждинского, Хасанского и Шкотовского районов. Основная причина нарушений электроснабжения потребителей – налипание мокрого снега на провода и сильный ветер. Энергетики филиала «Приморские электрические сети» в круглосуточном режиме ведут аварийно-восстановительные работы.
Сложная погодная ситуация продолжает оказывать влияние на работу электросетевых объектов, в связи с чем возможны перебои в подаче электроэнергии. В случае обнаружения повреждения линии электропередачи обращаться по телефону горячей линии АО ДРСК 8-800-1000-397.
НАПОМИНАЕМ
Сильный ветер может стать причиной обрыва провода, поэтому энергетики просят жителей Приморья быть предельно внимательными.