2020-03-20T00:40:32+03:00
Общество

Переменная облачность, снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшее время

На синоптическую ситуацию оказывает влияние тыловая часть циклона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На побережье Приморья проходит циклонНа побережье Приморья проходит циклонФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На приморскую погоду 20 марта оказывает влияние тыловая часть циклона. На небе стоит переменная облачность, местами идет небольшой и умеренный снег. В отдельных районах застыла гололедица. Северный и северо-западный ветер находится в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха положительная: 0...+9 градусов, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер берет направления с северо-запада и запада, по силе - умеренный до сильного, в первой половине дня сильный. Температура воздуха 6...8 градусов со знаком плюс.

В Уссурийск, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха 7...9 градусов выше нуля.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +7..+9 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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