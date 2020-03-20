2020-03-20T01:35:59+03:00
Происшествия

Сотрудник приморской колонии брал взятки и отдавал деньги жене

Инспектора задержали и осудили на четыре года
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье осудили экс-инспектора колонииВ Приморье осудили экс-инспектора колонииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывший сотрудник исправительной колонии в Приморье сам стал заключенным. Будучи должностным лицом он брал взятки за покупку и передачу мобильных телефонов. Доказано, что знакомые осужденных переводили на банковскую карту жене инспектора деньги, сообщает краевая прокуратура.

Дело было в августе 2019 года. Инспектор ФКУ ИК-33 ГУФСИН предложил уголовникам сделку: они ему деньги, а он им купит и отдаст сотовые телефоны. Какие деньги после останутся - заберет себе. Заключенные согласились и их знакомые перевели супруге инспектора 24 тысячи рублей. Вскоре взяточника задержали.

- Подсудимого признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денежных средств лично за совершение незаконных действий). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года, - сообщает надзорное ведомство.

Местом отбывания наказания определили исправительную колонию общего режима. Экс-инспектор с наказанием не согласился, решив обжаловать. Его аппеляцию оставили без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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