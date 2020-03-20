2020-03-20T02:29:06+03:00
Общество

Три года подряд малый бизнес Приморья сокращается, утверждает Приморскстат

70% всего оборота малых предприятий составляет торговля. Продукции собственного производства не очень много
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Приморскстат опубликовал данные по малому бизнесу за 2019 год. Фото: pixabayПриморскстат опубликовал данные по малому бизнесу за 2019 год. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Три последних года прослеживается тенденция сокращения количества малых предприятий, и на конец 2019 года в Приморском крае действовало 40 тыс. малых предприятий, из них 37 тыс. являлись микропредприятиями, говорится в сообщении Приморскстата. Краевая статистическая служба отмечает, что вклад сектора малого предпринимательства в экономику Приморского края значителен.

На протяжении многих лет доля малого бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в валовом региональном продукте достигает 35%. В обороте оптовой и розничной торговли и общественного питания — более 60%.

На малых предприятиях края в 2019 году трудилось 158 тыс. человек. Их среднемесячная заработная плата составила 28038 рубля — 61% от заработной платы работников всех организаций края.

Оборот малых предприятий за 2019 год достиг 950 млрд. рублей, но продукция собственного производства в этой сумме составила всего 267 млрд. рублей — 28%. Остальная сумма — продажа товаров несобственного производства.

70% всего оборота малых предприятий составляет торговля.

На строительство и промышленность приходится по 5% объема оборота малого бизнеса.

На сельское хозяйство — менее 1% оборота.

За прошедший год малыми предприятиями инвестировано в экономику края 28 млрд. Рублей. Это составляет 16% от всех инвестиций в регионе.

На 1 января 2020 года в Приморском крае было зарегистрировано 56 тыс. индивидуальных предпринимателей. 45% из них заявили основным видом деятельности торговлю и ремонт автомобилей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье стали меньше убивать и грабить, но больше жульничать
Легендарный танк Т-34 примет участие в параде Победы во Владивостоке
Разоблачен фейк об угрозах в адрес жителей приморского села, находящихся на карантине
Дошколята Приморья получили свободное посещение детсадов
Три года подряд малый бизнес Приморья сокращается, утверждает Приморскстат
"Потому что дилетанты сидят за рулем": владивостокцы о причине пробок в городе
Сотрудник приморской колонии брал взятки и отдавал деньги жене
Переменная облачность, снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшее время
Из-за сильного ветра приморские энергетики перешли на особый режим работы
Оборванные провода и перекрытая трасса – последствия непогоды во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» отмечает свой первый день рождения
Минздрав Приморья прокомментировал ситуацию с прилетевшей из Италии семьей, которую никто не обследовал на коронавирус
17 % клиентов Сбербанка полностью отказались от наличных денег
Сотрудник приморской исправительной колонии попался на взятке от заключенных
Максимально плохо: пробки 10 баллов, дороги Владивостока превращаются в каток
Паром на остров Попова временно отменили во Владивостоке
Героиня с дороги: во Владивостоке быстро залатали ямы на Ковальчука после видео в соцсетях
Стиральная машина почти оторвала руку. Приморские врачи ее спасли
Синоптики рассказали, как будет развиваться обрушившийся на Приморье циклон
Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье
Вирус и Закон: Арбитражный суд Приморского края приостанавливает судебные заседания
Судоверфь «Звезда» предпринимает беспрецедентные меры по профилактике коронавируса
Уже четвертая организация Владивостока выдвигает Александра Городнего на присвоение звания «Почетный гражданин города»
Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых
К поискам оскандалившейся во Владивостоке автоледи подключилась полиция