Три года подряд малый бизнес Приморья сокращается, утверждает Приморскстат

20 Март 2020 2020-03-20T02:29:06+03:00

Приморскстат опубликовал данные по малому бизнесу за 2019 год. Фото: pixabay

70% всего оборота малых предприятий составляет торговля. Продукции собственного производства не очень много

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Три последних года прослеживается тенденция сокращения количества малых предприятий, и на конец 2019 года в Приморском крае действовало 40 тыс. малых предприятий, из них 37 тыс. являлись микропредприятиями, говорится в сообщении Приморскстата. Краевая статистическая служба отмечает, что вклад сектора малого предпринимательства в экономику Приморского края значителен.

На протяжении многих лет доля малого бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в валовом региональном продукте достигает 35%. В обороте оптовой и розничной торговли и общественного питания — более 60%.

На малых предприятиях края в 2019 году трудилось 158 тыс. человек. Их среднемесячная заработная плата составила 28038 рубля — 61% от заработной платы работников всех организаций края.

Оборот малых предприятий за 2019 год достиг 950 млрд. рублей, но продукция собственного производства в этой сумме составила всего 267 млрд. рублей — 28%. Остальная сумма — продажа товаров несобственного производства.

70% всего оборота малых предприятий составляет торговля.

На строительство и промышленность приходится по 5% объема оборота малого бизнеса.

На сельское хозяйство — менее 1% оборота.

За прошедший год малыми предприятиями инвестировано в экономику края 28 млрд. Рублей. Это составляет 16% от всех инвестиций в регионе.

На 1 января 2020 года в Приморском крае было зарегистрировано 56 тыс. индивидуальных предпринимателей. 45% из них заявили основным видом деятельности торговлю и ремонт автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU