2020-03-20T02:47:29+03:00
Общество

Дошколята Приморья получили свободное посещение детсадов

Но теперь не смогут покинуть пределы Российской Федерации
Константин МИХАЙЛОВ
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Дети Приморья могут не ходить в садикДети Приморья могут не ходить в садикФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко дала журналистам очередной комментарий по ситуации с самыми маленькими жителями региона.

«В целях противодействия распространению инфекции коронавируса в образовательных дошкольных учреждениях Приморья с 20 марта разрешается свободное посещение занятий. С этого же числа занятия во всех образовательных организациях дополнительного образования края отменяются. Соответствующий приказ опубликован Минобразования Приморского края. Согласно документу, отменяются все въезды и выезды наших детей из-за и за пределы Российской Федерации. При выявлении любых признаков простудных заболеваний у ребят их поручается направлять к врачу. В образовательных учреждениях ежедневно проводить дезинфекцию.

Кроме того, хочется отметить, что уже сегодня во все приморские школы будут направлены методические рекомендации, посвященные тому, как организовать образовательный процесс после каникул, которые, напомню, продлятся с 23 марта до 1 апреля».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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