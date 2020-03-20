2020-03-20T03:20:05+03:00
Общество

Разоблачен фейк об угрозах в адрес жителей приморского села, находящихся на карантине

Полиция напоминает об ответственности за изготовление и распространение фейков
Константин МИХАЙЛОВ
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Полиция Приморья выявляет распространителей фейков. Фото: архив КППолиция Приморья выявляет распространителей фейков. Фото: архив КП
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Проверку сообщения об угрозах физической расправы в адрес жителей села Мельники Партизанского района, находящихся на карантине, провели участковые отдела МВД по городу Партизанку. И выяснили, что это был фейк. Информация о том, что жители села якобы угрожают сжечь дом, где проживает семья появилась вчера в соцсетях и была массово растиражирована пользователями. Полицейские разыскали авторов фальшивки, опросили и разъяснили ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Через сайт Управления МВД России по Приморскому краю полиция рекомендует «гражданам критично относиться к непроверенным сообщениям, которые сеют панику и беспокойство, доверять только официальным источникам информации. Представителей редакций СМИ просят воздержаться от тиражирования недостоверной информации».

И, конечно, стражи правопорядка напоминают, что за распространение в СМИ и сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность. Гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей; должностным лицам — от 60 до 200 тысяч рублей; юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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