В Приморье стали меньше убивать и грабить, но больше жульничать

20 Март 2020 2020-03-20T05:21:12+03:00

Эффективность раскрытия преступлений по итогам 2019 года составила 53,7%, что чуть выше общероссийских показателей

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Врио начальника УМВД России по Приморскому краю Оксана Головащенко рассказала депутатам Законодательного Собрания региона о состоянии преступности по итогам 2019 года. Приводим некоторые из озвученных данных.

— Общее количество преступлений снизилось в крае на 5,3% — это выше, чем показатели по ДФО и России в целом.

— Общее число преступлений против личности сократилось на 10%, против собственности на 5%.

— Меньше, чем годом ранее совершено убийств, изнасилований, более чем на 15% сократилось количество грабежей, почти на 17% разбойных нападений, общее число краж уменьшилось на 6,3%, в том числе квартирных, краж автотранспорта на 16,9%.

— Удельный вес рецидивной и подростковой преступности остается выше среднероссийских показателей. По итогам прошлого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними выросло на 8%. В основном это кражи и угоны автотранспорта.

— На полпроцента выросло число мошенничеств. Широкое распространение получили преступления в сфере информационных технологий.

— Выявлено более 4 тысяч наркопреступлений, в том числе более 1000 совершенных в крупных и особо крупных размерах. Вдвое выросло число уголовных дел, возбужденных за оборот сильнодействующих веществ.

— Всего в прошлом году в производстве следователей-дознавателей находилось 37,5 тысячи уголовных дел. Было раскрыто и направлено в суд 11,5 тысячи уголовных дел по всем видам преступлений.

Как проинформировала депутатов Оксана Головащенко, 18 марта Указом Президента РФ начальником УМВД по Приморскому краю был назначен генерал-майор полиции Олег Стефанков, который в ближайшее время прибудет в край.

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ИСТОЧНИК KP.RU