2020-03-20T05:21:01+03:00
Общество

Медвежат в картонной коробке подкинули леснику в Приморье

Теперь у спасателей животных главная задача прокормить малышей
Константин МИХАЙЛОВ
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Один из двух медвежат, подкинутых леснику на порог дома. Фото: Центра "Тигр"Один из двух медвежат, подкинутых леснику на порог дома. Фото: Центра "Тигр"
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Двух гималайских медвежат обнаружил у себя на пороге дома в картонной коробке лесник в Красноармейском районе Приморья. Сотрудники департамента охотнадзора края минувшей ночью, 20 марта доставили малышей в Центр спасения диких животных «Тигр».

Как сообщил паблик Центра в инстаграм siberiantiger_center, медвежатам по полтора месяца от рождения, они достаточно упитаны: 3900 и 4100 граммов. Никаких внешних повреждений у медвежат не имеется. Зато имеется отменный аппетит. В этом возрасте маленьким медведям нужно есть каждые 4 часа.

Центр спасения животных «Тигр» обращается ко всем неравнодушным жителям Приморья: «Мы будем очень благодарны вашей помощи в содержании медвежат!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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