Жительница Владивостока стала жертвой соседа-насильника

20 Март 2020 2020-03-20T07:01:57+03:00

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Жительница одного из домов в Первореченском районе обратилась в полицию с сообщением о сексуальном насилии. По словам пострадавшей, преступление совершил ее сосед.

Первыми о происшествии в полицию сообщили врачи больницы, куда скорой была доставлена травмированная 39-летняя горожанка. У женщины были зафиксированы ушиб головного мозга, множественные гематомы тканей лица, тела и конечностей. Она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение, а к расследованию причин произошедшего приступили стражи порядка.

Полицейские выяснили у пострадавшей, что нападение совершил сосед по дому, когда утром она вышла из своей квартиры. Мужчина силой затащил ее в жилище, где сильно избил и изнасиловал.

Оперативники вскоре установили личность и задержали подозреваемого в преступлении, который был доставлен в отделение для дачи показаний. За нанесение вреда здоровью и насильственных действий мужчине грозит длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU