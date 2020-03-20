Приморец убил односельчан стариков, когда забрался к ним дом, чтобы украсть деньги

20 Март 2020 2020-03-20T06:46:14+03:00

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Житель села Алексей-Никольское Уссурийского городского округа осужден за убийство в сентябре 2018 года пожилой супружеской пары и разбой.

Мужчина 1988 года рождения, ранее судимый решил поживиться за счет односельчан. Гражданин знал, что пожилые супруги занимаются продажей молока да к тому же получили накануне пенсию. Ночью злоумышленник открыл с помощью ножа входную дверь в доме стариков и занялся поиском денег. Когда проснувшийся хозяин застал грабителя на месте преступления, бандит несколько раз ударил деда молотком по голове, а затем ножом в шею. Затем подонок прошел в другую комнату, где расправился с женщиной. Как пишет сайт прокуратуры Приморского края: «Ее он убил аналогичным способом, нанеся не менее 3 ударов молотком по голове и шее и не менее 8 ударов ножом в область шеи и плеч». Добычей убийцы стали 50 тысяч рублей.

Приморский краевой суд с учетом отягчающего наказание обстоятельства (наличие особо опасного рецидива) приговорил сельчанина к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима. Гражданский иск потерпевшей стороны в размере более 3 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU