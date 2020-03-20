Разлив мазута в Находке: названа предварительная версия причины аварии

20 Март 2020 2020-03-20T07:48:39+03:00

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По версии, которую озвучила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко наиболее вероятная причина аварийного выброса мазута на котельной Примтеплоэнерго — технологическая.

Особой ясности в то, что же на самом деле произошло в ночь на 14 марта в Находке сообщение зампреда не добавляет. Как уже не раз сообщалось, через верхнюю часть емкости в 3000 кубических метров произошел выброс мазута, которому предшествовал некий громкий хлопок. Слово «технологическая» в характеристике причины однозначно указывает на несоблюдение технологий при хранении мазута. Вероятнее всего речь идет о нарушении технологического процесса разогрева этого топлива в зимнее время паром для повышения его текучести.

Как сообщает сайт правительства края, сейчас ликвидация разлива продолжается на четырех участках. Мазутную смесь откачивают с берега озера Соленое и непосредственно из акватории, а также на территории котельной. Параллельно находкинские и краевые спасатели, сотрудники МЧС устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать дальнейшего распространения мазута. Ориентировочные сроки устранения разлива топлива — 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU