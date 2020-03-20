Выключили свет? Звоните немедленно! ДРСК ждет звонка
Потребителям Приморского края обо всех перебоях в электроснабжении необходимо сообщать по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-100-397. Об этом извещает пресс-служба «Дальневосточной распределительной сетевой компании».
Мокрый снег и сильный ветер стали причиной большого количества отключений электроэнергии в крае вчера, 19 марта. Сегодня сложная погодная обстановка во многих районах Приморья сохраняется. Также на единый телефон контакт-центра АО «ДРСК» можно (и нужно) сообщать об обрывах электропроводов, кабелей связи, а также прочих нештатных случаях, угрожающих работе ЛЭП.
В сообщении ДРСК говорится: «Ваши звонки помогут энергетикам спланировать работу восстановительных бригад и оперативно организовать аварийно-восстановительные работы».
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ИСТОЧНИК KP.RU