Приморский океанариум уже с субботы будет закрыт для посещения

20 Март 2020 2020-03-20T08:56:40+03:00

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С 21 марта территория и экспозиционный корпус Приморского океанариума закрыты для посещения в соответствии с приказом Минобрнауки России о деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщил официальный сайт учреждения.

Там же извещается, что стоимость предварительно купленных электронных билетов в полном объёме возвращается на банковские карты покупателей. Тем, кто воспользовался услугой предварительной продажи через кассы океанариума, необходимо до указанной на билете даты обратиться в колл-центр по телефону +7-924-73-201-22.

Когда океанариум вернется к обычному режиму работы, похоже, не известно даже его руководству. Информацию о возобновлении деятельности обещают сообщить на сайте и в социальных сетях. Завершается обращение к желающим посетить достопримечательность Владивостока трогательными словами: «Берегите себя и близких. До встречи!».

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ИСТОЧНИК KP.RU