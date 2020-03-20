Экскурсию в историю профессии совершили студенты-энергетики Приморья

20 Март 2020 2020-03-20T09:11:03+03:00

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В камерной аудитории читального зала Промышленного колледжа энергетики и связи свободных мест нет - учащиеся первого-второго курса учебного заведения пишут диктант об истории электрификации России. Прослушать лекцию от экспертов филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» и освежить знания о плане ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России), которому в 2020 году исполняется 100 лет, собрались студенты таких специальностей, как «Релейная защита и автоматизация электросистем» и «Электрические станции и системы».

Это наша будущая элита профессии, замечает методист колледжа Татьяна Исаева. Она уже второй год работает на «Энергодиктанте», контролирует проведение мероприятия и в дальнейшем проверяет работы. По ее словам, на второй энергодиктант студентов пришло больше.

- Мне кажется, акция, которую уже второй год проводит АО «ДРСК» и АО «ДГК» - наши стратегические партнеры - очень важна, так как она позволяет студентам лучше узнать историю своей профессии, ощутить гордость за нее. Это крайне важная мотивация в любом деле, - отметила Татьяна Исаева.

В 2020 году студентам энергоколледжа напомнили о плане электрификации всей страны. Это крайне важный этап для развития энергетики в России, когда от единичных станций, совокупная мощность которых не дотягивала до одной современной ТЭЦ, страна перешла на полностью освещенные города, автоматизированное производство и общественный электротранспорт.

- В царские времена в стране работало немногим более 9 тысяч электростанций. Не существовало единого стандарта и единой энергосистемы, хотя желающих развивать отрасль было много.Кстати говоря, Владивосток до революции был самым электрифицированным городом на Дальнем Востоке. Уже после революции пришлось практически создавать энергетику с нуля по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке, - рассказал студентам председатель профсоюзного комитета структурного подразделения Южные электрические сети Алексей Тимошенко.

Студенты прослушали лекцию от экспертов филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» и освежили знания о плане ГОЭЛРО. Фото: предоставлено ДРСК

Сам диктант занял 40 минут. За это время студенты Энерготехникума освежили свои знания о том, как в России реализовывался план ГОЭРЛО, и как происходила электрификация Дальнего Востока.

- Я думаю, что энергетики, прежде всего, должны знать историю развития своей отрасли. В начале 20 века за крайне небольшой срок была проделана огромная работа и достигнуты потрясающие результаты. Представьте, что, например, во Владивостоке все начиналось с освещения береговых электропрожекторов, а сейчас без электричества представить наш город уже невозможно, - отметила Елена Юрченко, диспетчер приморского филиала АО «ДРСК».

Еще одна важная задача, которую ставят перед собой организаторы диктанта АО «ДРСК» и АО «ДГК» - это повышение уровня грамотности будущих энергетиков. Ведь без знания русского языка, без умения грамотно писать невозможно выстроить успешную карьеру.

В 2019 году диктант на «отлично» написали всего три человека, которые получили соответствующие сертификаты. Результаты диктанта 2020 года станут известны через неделю.

Около 50 студентов первого и второго курсов приняли участие в меропритии. Фото: предоставлено ДРСК

ГОЭЛРО - государственный план электрификации Советской России принятый в 1920 году. Планом предполагалось строительство за 10-15 лет 30 электростанций, а также линий 35-110 кВ по всей стране. К 1935 году план ГОЭЛРО был перевыполнен. Таких темпов строительства энергообъектов не знала ни одна страна мира. По производству электроэнергии и установленной мощности электростанций в 1935 г. CCCР вышел на третье место в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU