2020-03-20T13:11:07+03:00
Общество

«Война и мир» по расписанию. Премьера знаменитой оперы состоится на Приморской сцене «Мариинки» вовремя

Режиссер из Санкт-Петербурга покажет версию своей постановки, подготовленную специально для театра во Владивостоке
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморская сцена Мариинского театра дает премьеру оперы "Война и мир". Фото: Анастасия ЕсауленкоПриморская сцена Мариинского театра дает премьеру оперы "Война и мир". Фото: Анастасия Есауленко
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На Приморской сцене Мариинского театра, как и планировалось ранее 20, 21 и 22 марта состоится премьера знаменитой оперы «Война и мир» композитора Сергея Прокофьева по одноименному роману Льва Толстого. Как сообщила «Комсомолке» пресс-служба театра, несмотря на рекомендации Минкультуры РФ, премьеру не стали откладывать.

Поставила спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Кристина Ларина. Она создала авторскую версию этого спектакля в 2016 году в городе на Неве на сцене Концертного зала Мариинского театра. Из северной столицы и часть актеров, задействованных в ведущих ролях. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной спектаклю, главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков, режиссер Кристина Ларина в этой постановке отображает новую версию спектакля Сергея Прокофьева; расширенную и приспособленную для Приморской сцены Мариинского театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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