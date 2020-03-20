«Война и мир» по расписанию. Премьера знаменитой оперы состоится на Приморской сцене «Мариинки» вовремя

20 Март 2020 2020-03-20T13:11:07+03:00

Режиссер из Санкт-Петербурга покажет версию своей постановки, подготовленную специально для театра во Владивостоке

Изменить размер текста: A A

На Приморской сцене Мариинского театра, как и планировалось ранее 20, 21 и 22 марта состоится премьера знаменитой оперы «Война и мир» композитора Сергея Прокофьева по одноименному роману Льва Толстого. Как сообщила «Комсомолке» пресс-служба театра, несмотря на рекомендации Минкультуры РФ, премьеру не стали откладывать.

Поставила спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Кристина Ларина. Она создала авторскую версию этого спектакля в 2016 году в городе на Неве на сцене Концертного зала Мариинского театра. Из северной столицы и часть актеров, задействованных в ведущих ролях. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной спектаклю, главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков, режиссер Кристина Ларина в этой постановке отображает новую версию спектакля Сергея Прокофьева; расширенную и приспособленную для Приморской сцены Мариинского театра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU