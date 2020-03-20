2020-03-20T13:11:14+03:00
Общество

Альтернативную дорогу строят в Большом Камне

Трасса создается специально для удобства резидентов ТОР «Большой Камень»
Константин МИХАЙЛОВ
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Техника на постройке новой дороги в Большом Камне. Фото: сайт правительства Приморского краяТехника на постройке новой дороги в Большом Камне. Фото: сайт правительства Приморского края
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Прокладку дороги к промышленным предприятиям Большого Камня, которая не будет проходить по улицам города начали строители АО «СпецСУ». Планируется, что альтернативная дорога позволит уменьшить транспортный поток внутри населенного пункта. Протяженность новой двухполосной асфальтобетонной дороги составит 3,7 километра, ширина проезжей части — семь метров. Как сообщает сайт правительства Приморского края, дорогу сдадут осенью этого года.

«Объем работ большой, объект достаточно сложный, приходится взрывать скалу, делать отсыпку, переносить теплотрассу. Однако, несмотря на все эти факторы, строительство закончим в срок — не позднее 30 сентября этого года в Большом Камне появится новая дорога», — заявил главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

Сейчас на объекте работают 20 единиц различной техники: экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, самосвалы. Ведутся буровзрывные работы, переносятся инженерные сети с последующим обустройством железнодорожного переезда.

По новой дороге пойдет основой объем грузового транспорта для предприятий-резидентов территории опережающего развития ТОР «Большой Камень», включая судостроительный комплекс «Звезда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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