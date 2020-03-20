Четыре опоры уличного освещения «уронил» автомобиль во Владивостоке
Дежурные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) восстанавливают опоры наружного освещения, пострадавшие во время вчерашнего снегопада.
Инцидент произошел 19 марта в 20:10 на перекрёстке в районе ТЦ «Черемушки». Мокрый снег облепил провода уличного освещения и провисли над дорогой. Проезжающий автомобиль зацепил кабели и повалил сразу четыре опоры, на которых они весели. Итог: разбиты четыре светильника, завалены две металлические опоры, одна железобетонная и погнут один металлический столб.
Как сообщает сайт администрации Владивостока, оперативная бригада ВПЭС еще вчера убрала с проезжей части провода и столбы. А сегодня над восстановлением уличного освещения работают две спецбригады подразделения ВПЭС «Владсвет». Задействован автогидроподьемник и другая спецтехника.
Уличное освещение в районе ТЦ «Черемушки» должно заработать уже к закату.
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ИСТОЧНИК KP.RU