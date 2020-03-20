Четыре опоры уличного освещения «уронил» автомобиль во Владивостоке

20 Март 2020 2020-03-20T13:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Дежурные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) восстанавливают опоры наружного освещения, пострадавшие во время вчерашнего снегопада.

Инцидент произошел 19 марта в 20:10 на перекрёстке в районе ТЦ «Черемушки». Мокрый снег облепил провода уличного освещения и провисли над дорогой. Проезжающий автомобиль зацепил кабели и повалил сразу четыре опоры, на которых они весели. Итог: разбиты четыре светильника, завалены две металлические опоры, одна железобетонная и погнут один металлический столб.

Как сообщает сайт администрации Владивостока, оперативная бригада ВПЭС еще вчера убрала с проезжей части провода и столбы. А сегодня над восстановлением уличного освещения работают две спецбригады подразделения ВПЭС «Владсвет». Задействован автогидроподьемник и другая спецтехника.

Уличное освещение в районе ТЦ «Черемушки» должно заработать уже к закату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU