2020-03-20T13:11:22+03:00
Общество

Четыре опоры уличного освещения «уронил» автомобиль во Владивостоке

Виной происшествию послужил мокрый снег на проводах
Константин МИХАЙЛОВ
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Спецбригады подразделения ВПЭС «Владсвет» восстанавливают освещение на улицах города. Фото: сайт администрации ВладивостокаСпецбригады подразделения ВПЭС «Владсвет» восстанавливают освещение на улицах города. Фото: сайт администрации Владивостока
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Дежурные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) восстанавливают опоры наружного освещения, пострадавшие во время вчерашнего снегопада.

Инцидент произошел 19 марта в 20:10 на перекрёстке в районе ТЦ «Черемушки». Мокрый снег облепил провода уличного освещения и провисли над дорогой. Проезжающий автомобиль зацепил кабели и повалил сразу четыре опоры, на которых они весели. Итог: разбиты четыре светильника, завалены две металлические опоры, одна железобетонная и погнут один металлический столб.

Как сообщает сайт администрации Владивостока, оперативная бригада ВПЭС еще вчера убрала с проезжей части провода и столбы. А сегодня над восстановлением уличного освещения работают две спецбригады подразделения ВПЭС «Владсвет». Задействован автогидроподьемник и другая спецтехника.

Уличное освещение в районе ТЦ «Черемушки» должно заработать уже к закату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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