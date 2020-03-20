Роспотребнадзор Приморья прокомментировал информацию о зараженном коронавирусом студенте в ДВФУ

20 Март 2020 2020-03-20T14:14:45+03:00

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На этой неделе в сети появились тревожные сведения о студенте ДВФУ, который якобы заражен коронавирусом. Несмотря на то, что власти ежедневно публикует сведения о том, что в регионе нет ни одного подтвержденного случая заболевания, люди забеспокоились.

Информация, которая была размещена в интернете, говорила о том, что учащийся не изолирован, и не было известно, проходит ли он лечение или нет. Появилась необходимость выяснить, правдиво ли что-то в этом сообщении. Однако оказалось, это очередной фэйк, не имеющий никакого подтверждения.

- Мы, разумеется, не подтверждаем эти сведения. В Приморье нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, - говорит Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Вместе с тем, стоит отметить, что за распространение ложных сведений о заражении коронавирусом законом предусмотрено наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU