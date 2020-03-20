2020-03-20T14:14:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор Приморья прокомментировал информацию о зараженном коронавирусом студенте в ДВФУ

Полиция напоминает, что за распространение ложных сведений законом предусмотрено наказание
Кристина ГРИН
Поделиться:
Тревожное сообщение на этой неделе распространилось в сети.Тревожное сообщение на этой неделе распространилось в сети.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На этой неделе в сети появились тревожные сведения о студенте ДВФУ, который якобы заражен коронавирусом. Несмотря на то, что власти ежедневно публикует сведения о том, что в регионе нет ни одного подтвержденного случая заболевания, люди забеспокоились.

Информация, которая была размещена в интернете, говорила о том, что учащийся не изолирован, и не было известно, проходит ли он лечение или нет. Появилась необходимость выяснить, правдиво ли что-то в этом сообщении. Однако оказалось, это очередной фэйк, не имеющий никакого подтверждения.

- Мы, разумеется, не подтверждаем эти сведения. В Приморье нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, - говорит Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Вместе с тем, стоит отметить, что за распространение ложных сведений о заражении коронавирусом законом предусмотрено наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор Приморья прокомментировал информацию о зараженном коронавирусом студенте в ДВФУ
Стали известны результаты тестов на коронавирус у моряков, прибывших во Владивосток из Китая
Светлана Горячева: В поправках в Конституцию зафиксированы ключевые социальные гарантии
Четыре опоры уличного освещения «уронил» автомобиль во Владивостоке
Альтернативную дорогу строят в Большом Камне
«Война и мир» по расписанию. Премьера знаменитой оперы состоится на Приморской сцене «Мариинки» вовремя
Экскурсию в историю профессии совершили студенты-энергетики Приморья
Приморский океанариум уже с субботы будет закрыт для посещения
Выключили свет? Звоните немедленно! ДРСК ждет звонка
Разлив мазута в Находке: названа предварительная версия причины аварии
Жительница Владивостока стала жертвой соседа-насильника
Сбербанк заботится о своих клиентах, решая их проблемы при первом обращении
Приморец убил односельчан стариков, когда забрался к ним дом, чтобы украсть деньги
Удар стихии в ночь на 20 марта нарушил электроснабжение Приморья во многих районах
Медвежат в картонной коробке подкинули леснику в Приморье
В Приморье стали меньше убивать и грабить, но больше жульничать
Легендарный танк Т-34 примет участие в параде Победы во Владивостоке
Разоблачен фейк об угрозах в адрес жителей приморского села, находящихся на карантине
Дошколята Приморья получили свободное посещение детсадов
Три года подряд малый бизнес Приморья сокращается, утверждает Приморскстат
"Потому что дилетанты сидят за рулем": владивостокцы о причине пробок в городе
Сотрудник приморской колонии брал взятки и отдавал деньги жене
Переменная облачность, снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшее время