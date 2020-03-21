2020-03-21T03:09:47+03:00
Происшествия

В выходной в Приморье заглянула весна, в крае до +10°C

Во Владивостоке будет тепло, но ветрено
Милана СОКОЛ
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В Приморье долгожданное потеплениеВ Приморье долгожданное потеплениеФото: Милана СОКОЛ
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21 марта в Приморье наконец-то ощущается настоящая весна. Погоду в крае определяет тыловая часть циклона. В регионе переменная облачность, местами еще сохранятся небольшие осадки. По прогнозу портала «Примпогода», в субботу температура воздуха 0….+10°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется +7...+9°C.

В Уссурийске по прогнозам преимущественно без осадков, переменная облачность. При западном умеренном ветре, столбики термометров поднимутся до +8...+10°C.

Без осадков 21 марта и в приморском городе Находка. Ожидается ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +8...+10°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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