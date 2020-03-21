Вооружился ножом и носками: житель Приморья напал на микрофинансовый офис

21 Март 2020 2020-03-21T03:45:11+03:00

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Полицейские Находки задержали местного жителя, который планировал ограбить офис микрофинансовой компании. Молодой мужчина в маске и носками на руках, угрожал сотруднику филиала ножом, но последний успел нажать тревожную кнопку. В итоге неудачнику самому пришлось убегать.

Сообщение о нападении поступило от 31-летнего работника микрофинансового офиса. На место ЧП сразу приехали полицейские. Как оказалось, преступник ворвался в филиал на Проспекте Мира в конце рабочего дня. Нападавший потребовал день, но увидев, что сотрудник успел вызвать подмогу, подался в бега.

Задержать беглеца удалось сотрудникам уголовного розыска, при этом им активно помогали местные жители. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Находка, у 29-летнего подозреваемого уже есть судимость за имущественные преступления.

В полицейском участке молодой мужчина признался в содеянном. В свое оправдание 29-летний житель Находки заявил, что решился на разбой, так как не хватало денег на празднование Дня рождения. Теперь любителю легкой наживы грозит до 10 лет лишения свободы. Нападавший находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU