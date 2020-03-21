В Приморье пьяный работник автомойки угнал машину клиента

21 Март 2020 2020-03-21T04:20:09+03:00

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История развернулась в Уссурийске. Можно сказать, что полиция в этот раз сработала на опережение. Во время проверки подозрительного автолюбителя, специалистам удалось выяснить, что машина похищена. Хозяин авто спохватился лишь через несколько часов.

Как оказалось, виляющий по дороге Nissan Wingroad привлек внимание экипажа ППС. Машину остановили для проверки. Однако ни прав ни других документов на авто водитель не смог предъявить. Более того от мужчины исходил характерный запах спиртного.

Нерадивого автомобилиста свозили на медицинское освидетельствование и доставили в полицейский участок. Тест подтвердил опьянение автомобилиста. В полиции 28-летний мужчина признался, что угнал машину. Как оказалось, работник автомойки взял машину клиента, чтобы покататься по городу. Владелец же узнал об угоне и обратился в полицию спустя несколько часов.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, за езду в пьяном состоянии еще и без прав, в отношении злоумышленника составлен административный протокол. Материалы направлены в Мировой суд. За угон мужчине грозит более серьезное наказание – до 5 лет лишения свободы. Уже возбуждено уголовной дело. Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU