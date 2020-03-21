«Шакалы»: жители Владивостока стали очевидцами массового избиения парня

21 Март 2020 2020-03-21T07:58:44+03:00

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По словам очевидцев, история развернулась в ночь с пятницы на субботу в районе БАМа во Владивостоке. Как уверяют свидетели, толпа парней начала избивать оппонента практически на крыльце заведения. При этом молодых людей не смутили ни близость трассы, ни выходящие из здания люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767851" frameborder="0"></iframe> Потасовка произошла на глазах у очевидцев.Видео: dpskontrol125rus

– Один на один слабо, я смотрю. Это разве мужчины. Твари. Стадом каждый сможет, а вот поодиночке разобраться бы попробовали,– негодуют пользователи социальных сетей.

По словам местных жителей, потасовка произошла возле кафе узбекской кухни, по крайней мере, раньше себя так позиционировало заведение. Не так давно на дверях появилась табличка «закрыто». По некоторым данным, теперь в здании располагается гостиница для приезжих.

В чем именно провинилась жертва нападения и, кто причастен к избиению парня, предстоит выяснить полицейским. «Комсомолка» уже обратилась за официальными комментариями в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU