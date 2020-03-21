Приморские пожарные эвакуировали из отрезанных дымом квартир четырех человек

21 Март 2020 2020-03-21T08:34:56+03:00

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В жилом доме Лучегорска ночью произошел серьезный пожар. Благодаря оперативным действиям огнеборцев обошлось без жертв. Спасатели вывели из задымленных квартир 4 человек. Медицинская помощь эвакуированным людям не потребовалась.

Первые пожарные расчеты к дому на улице Шевченко прибыли в 01:46, всего через 3 минуты после тревожного вызова. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в одной из квартир деревянного строения горели веранда, полы, стены.

Дым быстро распространился во все помещения. Жильцов близлежащих квартир пришлось срочно эвакуировать. В 02.00 пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировать возгорание специалисты смогли в 03:06. Огонь успел распространиться на 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 пожарных и 4 спецмашины.

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ИСТОЧНИК KP.RU