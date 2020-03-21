Разворот по «встречке» спровоцировал смертельную аварию в Приморье

21 Март 2020 2020-03-21T09:43:15+03:00

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Авария с участием двух машин случилась на приморской трассе днем 21 марта. Очевидцы уверяют, что смертельное происшествие спровоцировал водитель Reno Duster,который решил развернуться через двойную сплошную. Необдуманный маневр привел к гибели двух человек и травмам у экипажа встречной машины.

ДТП произошло на трассе А-370, недалеко от села Кипарисово при движении в Уссурийск. Кроссовер выехал на встречную полосу, но завершить разворот не успел. В Reno Duster врезался джип. Водитель Toyota Land Сruiser попросту не ожидал появления на своей полосе встречной машины. Мужчина попытался затормозить, но скорость была довольно высокой, поэтому уйти от столкновения не удалось.

Водитель джипа не успел затормозить перед образовавшимся препятствием. dps__vl

От удара искореженный Duster откинуло на обочину. В машине в момент трагедии находились женщина и мужчина, оба погибли на месте. По сообщению от аварийных комиссаров, помощь медиков понадобилась экипажу Land Сruiser. Пассажирка джипа сломала ногу, а дети, также находящиеся в салоне – отделались ушибами.

В причинах смертельной аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767855" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария в Приморье.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU