2020-03-21T14:50:11+03:00
Общество

Фейковая рассылка о коронавирусе в сети дорого обойдется приморцу

Местному жителю грозит до 300 тысяч рублей штрафа
Милана СОКОЛ
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Создателю пугающего видео грозит крупный штрафСоздателю пугающего видео грозит крупный штрафФото: pixabay.com
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Полиция разыскала создателя фейковой видеозаписи о коронавирусе в Приморье. Мужчине, который уверял, что на одном из предприятий Уссурийска началась эпидемия, теперь грозит крупный денежный штраф. За злоупотребление свободой массовой информации 28-летний мужчина может заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, житель Уссурийска распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. Полицейские выявили факт недостоверной информации, и нашли создателя скандального видео. Административный материал уже направлен в суд для рассмотрения.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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