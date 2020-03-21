Фейковая рассылка о коронавирусе в сети дорого обойдется приморцу

21 Март 2020 2020-03-21T14:50:11+03:00

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Полиция разыскала создателя фейковой видеозаписи о коронавирусе в Приморье. Мужчине, который уверял, что на одном из предприятий Уссурийска началась эпидемия, теперь грозит крупный денежный штраф. За злоупотребление свободой массовой информации 28-летний мужчина может заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, житель Уссурийска распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на предприятии. Полицейские выявили факт недостоверной информации, и нашли создателя скандального видео. Административный материал уже направлен в суд для рассмотрения.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU