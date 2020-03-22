2020-03-22T03:39:30+03:00
Общество

Весна, ты ли это? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке

По данным специалистов, в регионе переменная облачность и плюсовые температуры
Кристина ГРИН
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Тело будет на всей территории регионаТело будет на всей территории регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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Погода в Приморском крае находится во власти тыловой части циклона. Отсюда, по данным синоптиков портала Примпогода, 22 марта в регионе переменная облачность. Местами не исключены и небольшие осадки. Ночные температуры в пределах 0 -13 градусов, а дневные – 0 +9 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

Весна пришла во Владивосток. Сегодня в городе переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью температуры воздуха опустятся до 0 +2 градусов, а днем будет +6 +8 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.

Без осадков в воскресенье и в Уссурийске. Здесь переменная облачность. Ночью -1 -3 градуса, днем +7 +9 градусов. Ветер западный умеренный, во второй половине дня умеренный до сильного.

По-весеннему тепло в последний день недели и в Находке. Здесь также специалисты прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем +8 +10 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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