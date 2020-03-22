Высокого мужчину без бровей и с расстройством психики ищут во Владивостоке
Валентин 1986 года рождения без вести пропал в ночь на 19 марта 2020 года. В последний раз его видели в районе улицы Фокина, а потом он будто сквозь землю провалился. Мужчина просто не пришел домой ночевать, родные забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Чтобы увеличить охват участников поисковой операции, активисты бросили клич в сеть. Присмотритесь внимательно к фотографии.
Был одет: черные брюки, черная куртка спортивного стиля.
Особые приметы: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, отсутствуют волосы на голове и на бровях.
Важно отметить, что Валентин на данный момент страдает расстройством психики, у него инвалидность 3 группы.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам: +7 914 737-48-66, +7 984 140-04-09.
ИСТОЧНИК KP.RU