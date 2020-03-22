Вместе с рабочим из строящегося дома в Приморье пропали деньги

22 Март 2020 2020-03-22T07:04:46+03:00

Женщина обратилась в полицию, чтобы те разобрались в загадочном исчезновении ее наличных

Изменить размер текста: A A

35-летняя жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала оперативникам о том, что из ее квартиры пропали деньги, ущерб она оценила в 22 тысяч рублей. В разговоре с правоохранителями женщина обратила внимание на то, что в ноябре прошлого года наняла рабочего делать ремонт в ее строящемся доме. Некоторое время они прожили вместе, а когда рабочий ушел, из дома пропали деньги.

- Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель города Владивостока, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Злоумышленник в отделе полиции признался в совершении кражи денежных средств, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», пока в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU