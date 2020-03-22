Я тебя породил: 75-летнего жителя Приморья подозревают в убийстве сына

22 Март 2020 2020-03-22T11:18:19+03:00

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Мужчина скончался после того, как получил удар перочинным ножом в грудь

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Случилось все в Трудовом поселке 1 января 2020 года. 75-летний местный житель отмечал праздник вместе со своим сыном. Не обошлось, разумеется, и без горячительных. Как полагают следователи, конфликт возник на почве личной неприязни между мужчинами. Погасить вспышку гнева членам семьи не удалось. В итоге пенсионер схватил перочинный нож и ударил им сына в грудь. К сожалению, из-за острой кровопотери 44-летий сын скончался на месте.

Следователи, которые прибыли на место происшествия, возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе предварительного следствия была доказана причастность отца убитого к совершению преступления, он показал место, где спрятал нож, а также рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы уголовное дело было утверждено прокуратурой. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU