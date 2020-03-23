2020-03-23T00:48:13+03:00
Общество

Весна в городе - о погоде во Владивостоке на 23 марта 2020 года

В регионе не исключают вероятность осадков
Кристина ГРИН
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В регионе сегодня переменная облачность.В регионе сегодня переменная облачность.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Погода в Приморском крае находится во власти малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе переменная облачность, а местами даже прогнозируют осадки. По данным специалистов портала Примпогода, вероятность их выпадения – 40%. Дневные температуры будут в пределах 0 +9 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Как говорят синоптики, будет без осадков. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный, со второй половины дня до сильного.

В Уссурийске также облачно. Специалисты не прогнозируют осадки. Дневные температуры колеблются в пределах +5 +7 градусов. Ветер западный умеренный.

Переменная облачность сегодня в Находке. Днем +6 +8 градусов. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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