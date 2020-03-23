В Приморье без вести пропал седой Валерий с усами

23 Март 2020 2020-03-23T01:17:02+03:00

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53-летний Валерий ушел из дома в Уссурийске 21 марта днем. В последний раз его видели в районе Тихого переулка, дальше он будто сквозь землю провалился. О его местонахождении ничего не известно до сих пор. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Присмотритесь внимательно к фотографии, возможно, вы видели Валерия или знаете, где он может находится.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 175 сантиметров., худощавого телосложения, волос короткий, седой, глаза серые.

Особые приметы: носит усы.

Был одет: темная куртка, голубая рубашка, чёрная футболка, черные брюки, темно-синяя шапка, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия, обратитесь по телефонам: 8 (4234) 32 – 30 – 31 - ОВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU