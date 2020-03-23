100 миллионов превратят Дальнегорск в спортивный город

23 Март 2020 2020-03-23T02:05:48+03:00

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Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, из краевого бюджета на развитие спорта в Дальнегорске выделят почти 100 миллионов рублей. Во время рабочей поездки губернатор региона Олег Кожемяко осмотрели физкультурные объекты, среди которых новый стадион спортивной школы «Вертикаль». На ее преображение в прошлом году также были выделены деньги на закупку инвентаря, капитальный ремонт и установку спортивной площадки. К слову, в этой школе тренируется Алина Рассамахина, трехкратная рекордсменка мира по пауэрлифтингу

В список объектов также попал спорткомплекс «Олимпиец». В планах передать его из частых рук в муниципальную собственность. Дальше идет спортшкола «Гранит». Здесь уже установлен атлетический манеж в рамках национального проекта, в перспективе у учреждения должны появится трибуны на 5 тысяч мест.

В итоге губернатор сообщил о том, что на развитие спортивной инфраструктуры города потребуется 100 миллионов рублей.

- Дальнегорск всегда славился своими спортсменами. В дальнейшем планируем развивать здесь спортивные сооружения, восстанавливать стадионы, спортзалы, делать лыжную базу. Спорт должен быть массовым и доступным для всех жителей, – подчеркнул глава Приморья.

Напомним, что развитие спорта в регионе идет под эгидой регионального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU