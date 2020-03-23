У клуба «Адмирал» новый директор

23 Март 2020 2020-03-23T02:46:48+03:00

В марте прошлого года Сергей Немчинов был во Владивостоке и дал мастер-класс в качестве наставника. Теперь он официально работает на команду

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, серебряный призер Олимпийских игр Сергей Немчинов официально назначен на должность спортивного директора Хоккейного клуба «Адмирал». Об этом сообщил сайт клуба.

Сергей Львович родился 14 января 1964 года в Москве, является воспитанником хоккейного клуба «Крылья советов», позиция — центральный нападающий. В качестве игрока выступал за «Крылья советов», «Локомотив», ЦСКА, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Как тренер становился бронзовый призером чемпионата мира 2007, бронзовый призером молодежного чемпионата мира в 2008 и 2009-х годах.

Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой «Адмирала» и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды. Более подробно о биографии нового директора приморского хоккейного клуба вы сможете узнать на сайте «Адмирала».

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ИСТОЧНИК KP.RU