2020-03-23T03:16:22+03:00
Общество

Исполнилось 70? Заплатите в автобусе картой «Приморец»

Краевые власти разрешат старикам расплачиваться за проезд социальной картой
Константин МИХАЙЛОВ
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Пенсионеры смогут расплачиваться картой "Приморец"Пенсионеры смогут расплачиваться картой "Приморец"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Губернатор края Олег Кожемяко предложил дать приморским льготникам старше 70 лет возможность использовать социальную карту «Приморец» для расчета за проезд в общественном транспорте. Необходимые корректировки в краевое законодательство рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

Министерство труда и социальной политики сообщило, что в конце апреля на карты федеральным и краевым льготникам, а также «детям войны» будет направлена денежная выплата в 300 рублей. Деньги можно будет использовать уже в мае для оплаты 100% стоимости проезда на автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. «Для Владивостока это не менее 10 бесплатных поездок», — уточняют в ведомстве.

«Денежные средства, перечисленные на проезд, должны быть израсходованы льготником именно на эти цели. В следующем месяце мы компенсируем гражданину только эти расходы. Поэтому крайне важно, чтобы в городских округах как можно быстрее заработала систему учета безналичной оплаты проезда и мы могли получать объективные данные на каждого льготника», — обратилась к главам муниципальных образований края региональный министр Светлана Красицкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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