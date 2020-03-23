2020-03-23T04:01:02+03:00
Общество

21 благоустроенную квартиру купят до июля власти Владивостока для детей-сирот

В столице Приморья около 1000 детей сирот, нуждающихся в собственной крыше над головой
Константин МИХАЙЛОВ
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Город покупает квартиры для сирот. Фото: PixabayГород покупает квартиры для сирот. Фото: Pixabay
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Администрация Владивостока сообщила, о том что в первом полугодии для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей будет приобретена 21 благоустроенная квартира. На единой электронной торговой площадке www.roseltorg.ru уже размещены соответствующие электронные аукционы. Аукционы проводятся на понижение и начальная, она же максимальная, цена муниципального контракта составляет 3 260 530 рублей.

К приобретаемому жилью городские власти предъявляют такие основные требования:

— многоквартирный жилой дом, в котором расположена квартира, должен быть построен не ранее 1965 года;

— общая площадь жилого помещения (без учета площади балкона, лоджии) должна составлять не менее 26 кв. метров;

— в состав жилого помещения должны входить жилая комната (не менее одной), кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая (передняя);

— в жилом помещении жилая комната (-ты) и кухня должны иметь естественное освещение;

— квартира в жилом многоквартирном доме должна располагаться не ниже 1 этажа; — жилое помещение должно находиться на территории Владивостока (за исключением села Береговое (мыс Песчаный), поселков (островов) Попова, Рейнеке, Русский) в многоквартирном жилом доме, не признанном аварийным, подлежащим сносу, реконструкции;

— жилое помещение должно быть пригодным для заселения и постоянного проживания, не требовать капитального ремонта.

В прошлом году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, городские власти приобрели 27 квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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