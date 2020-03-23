2020-03-23T06:34:13+03:00
Общество

В этом году в Приморье бурят, а не взрывают

Спасатели обеспечивают безопасное прохождение льда по Приморским рекам
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Специалисты МЧС бурят лёд. Фото: сайт правительства Приморского краяСпециалисты МЧС бурят лёд. Фото: сайт правительства Приморского края
Изменить размер текста:

Группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы начала работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках, сообщает официальный сайт правительства Приморья. Такие мероприятия проводятся ежегодно и их основная задача защитить мостовые сооружения от повреждений, которые может нанести и лёд.

Сейчас спасатели работают в районе моста через реку Арсеньевка у села Яковлевка. Возле опор моста пробурено 500 квадратных метров льда, это позволяет льдинам быстрее разрушаться, не создавая заторов на реке. «Специалисты занимаются бурением и пропилкой льда на реке. Эти работы нужны для обеспечения безопасного ледохода в период вскрытия реки, чтобы льдины не повредили сооружение», — информирует министерство по делам ГО и ЧС Приморского края. Закончив работы в Яковлевском районе, специалисты МЧС направятся в село Бельцово.

По данным Министерства толщина льда на реках северных и западных районов края близка к норме и до 30% меньше нее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку
Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ
На острове Попова впервые за 19 лет реконструируют линию электропередачи
В парке Мингородка во Владивостоке появились первые бригады строителей
Уссурийск начал тестировать людей на COVID-19
Карантин как больничный лист: будет оплачиваться в Приморье в полном размере
Известный сотовый оператор обнуляет стоимость звонков на важные номера из-за коронавируса
Энергетики во Владивостоке теперь работают с клиентами удаленно
Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запустили проект «Искусство онлайн»
Владивостокский транспорт стали мыть еще лучше
Во Владивостоке двух девушек унесло на льдине
Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье
2,5 года колонии строгого режима получил житель Дальнегорска за нарушение ПДД
В этом году в Приморье бурят, а не взрывают
21 благоустроенную квартиру купят до июля власти Владивостока для детей-сирот
Исполнилось 70? Заплатите в автобусе картой «Приморец»
У клуба «Адмирал» новый спортивный директор - обладатель Кубка Стэнли
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
100 миллионов превратят Дальнегорск в спортивный город
В Приморье без вести пропал седой Валерий с усами
Весна в городе - о погоде во Владивостоке на 23 марта 2020 года