В этом году в Приморье бурят, а не взрывают

23 Март 2020 2020-03-23T06:34:13+03:00

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Группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы начала работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках, сообщает официальный сайт правительства Приморья. Такие мероприятия проводятся ежегодно и их основная задача защитить мостовые сооружения от повреждений, которые может нанести и лёд.

Сейчас спасатели работают в районе моста через реку Арсеньевка у села Яковлевка. Возле опор моста пробурено 500 квадратных метров льда, это позволяет льдинам быстрее разрушаться, не создавая заторов на реке. «Специалисты занимаются бурением и пропилкой льда на реке. Эти работы нужны для обеспечения безопасного ледохода в период вскрытия реки, чтобы льдины не повредили сооружение», — информирует министерство по делам ГО и ЧС Приморского края. Закончив работы в Яковлевском районе, специалисты МЧС направятся в село Бельцово.

По данным Министерства толщина льда на реках северных и западных районов края близка к норме и до 30% меньше нее.

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ИСТОЧНИК KP.RU