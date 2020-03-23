2,5 года колонии строгого режима получил житель Дальнегорска за нарушение ПДД

23 Март 2020 2020-03-23T05:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Дальнегорский районный суд сначала лишил водительских прав на три года, а затем осудил на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местного жителя — злостного нарушителя правил дорожного движения.

В последний раз он попался сотрудникам Госавтоинспекции в районе дома № 119 по Проспекту 50-летия Октября Дальнегорска. Полицейские обратили внимание на автомобиль Mark 2, который вилял из стороны в сторону, создавая опасную ситуацию на дороге. Поняв что его «вычислили», водитель решил применить хитрость: свернул на парковку и пересел на заднее пассажирское сиденье. После чего наглухо закрылся в автомобиле. Но это не стало препятствием для сотрудников полиции, они открыли машину и задержали нарушителя, от которого сильно пахло спиртным.

После того как мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, было установлено, что 35-летнего местного жителя за год уже дважды привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортным средством. На этот раз было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Злостный нарушитель ПДД судом признан виновным и получил заслуженное наказание, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU