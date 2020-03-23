Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье

23 Март 2020 2020-03-23T05:54:51+03:00

Судьба второго водителя пока что не известна

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 марта, в Находке. В районе МЖК столкнулись две иномарки. Один из водителей, молодая девушка, погибла на месте, о судьбе второго участника аварии ничего не известно. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь и МЧС.

Погибшую девушку зажало в машине. Специалисты при помощи инструментов пытались ее высвободить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768069" frameborder="0"></iframe> Девушку зажало в машине. Видео: nakhodka_region.

Очевидцы рассказывают, что водитель одной из иномарок не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с другой иномаркой, а затем по инерции «вылетел» на площадку транспортного кольца.

- Женщина на серой машине гнала на большой скорости. Красный «Хонда Фит» пропускал на кольце. Она ему врезала в бампер, так что он перевернулся, и в нем зажало девушку. Второй водитель жив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768070" frameborder="0"></iframe> В Находке произошло смертельное ДТП. Видео: dps_vl.

Оба автомобиля получили значительные повреждения, детали от них разбросало на десятки метров.

ИСТОЧНИК KP.RU