2020-03-23T05:54:51+03:00
Происшествия

Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье

Судьба второго водителя пока что не известна
Ангелина КРОВИНААнгелина КРОВИНААнгелина КРОВИНА
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В Приморье погибла девушка. Скрин из видео nakhodka_regionВ Приморье погибла девушка. Скрин из видео nakhodka_region
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 марта, в Находке. В районе МЖК столкнулись две иномарки. Один из водителей, молодая девушка, погибла на месте, о судьбе второго участника аварии ничего не известно. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь и МЧС.

Погибшую девушку зажало в машине. Специалисты при помощи инструментов пытались ее высвободить.

Девушку зажало в машине. Видео: nakhodka_region.

Очевидцы рассказывают, что водитель одной из иномарок не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с другой иномаркой, а затем по инерции «вылетел» на площадку транспортного кольца.

- Женщина на серой машине гнала на большой скорости. Красный «Хонда Фит» пропускал на кольце. Она ему врезала в бампер, так что он перевернулся, и в нем зажало девушку. Второй водитель жив.

В Находке произошло смертельное ДТП. Видео: dps_vl.

Оба автомобиля получили значительные повреждения, детали от них разбросало на десятки метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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