Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье
Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 марта, в Находке. В районе МЖК столкнулись две иномарки. Один из водителей, молодая девушка, погибла на месте, о судьбе второго участника аварии ничего не известно. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорая помощь и МЧС.
Погибшую девушку зажало в машине. Специалисты при помощи инструментов пытались ее высвободить.
Девушку зажало в машине. Видео: nakhodka_region.
Очевидцы рассказывают, что водитель одной из иномарок не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с другой иномаркой, а затем по инерции «вылетел» на площадку транспортного кольца.
- Женщина на серой машине гнала на большой скорости. Красный «Хонда Фит» пропускал на кольце. Она ему врезала в бампер, так что он перевернулся, и в нем зажало девушку. Второй водитель жив.
В Находке произошло смертельное ДТП. Видео: dps_vl.
Оба автомобиля получили значительные повреждения, детали от них разбросало на десятки метров.
ИСТОЧНИК KP.RU