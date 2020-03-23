2020-03-23T05:33:54+03:00
Происшествия

Во Владивостоке двух девушек унесло на льдине

Вызволять путешественниц пришлось спасателям [видео]
Милана СОКОЛ
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Девушки оказались на дрейфующей льдинеДевушки оказались на дрейфующей льдинеФото: скриншот с видео
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Во Владивостоке опасная прогулка по тонкому льду чуть не привела к трагедии. Оторвавшуюся от берега льдину с двумя девушками понесло в акваторию Амурского залива. На помощь к любительницам экстремальных прогулок поспешили спасатели.

Инцидент случился в воскресенье, в районе Второй Речки, недалеко от автовоклзала. Несмотря на предупреждения и запрет выходить на лед, девушки отправились на прогулку по тающей акватории. За свою беспечность юным особам пришлось поплатиться. Самостоятельно вернуться на сушу горожанкам уже не удалось.

Обеспокоенные очевидцы вызвали спасателей.

– Вызов поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в 17:40. Незамедлительно на место происшествия были направлены специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы. С помощью катера на воздушной подушке девушек оперативно доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась,– прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС.

Во Владивостоке оторвало льдину с людьми.Видео: dps.control, japan_world1

Спасатели отмечают, что с приходом плюсовых температур началось повсеместное таяние льда. Выход на лед запрещен и крайне опасен для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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