Во Владивостоке двух девушек унесло на льдине

23 Март 2020 2020-03-23T05:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке опасная прогулка по тонкому льду чуть не привела к трагедии. Оторвавшуюся от берега льдину с двумя девушками понесло в акваторию Амурского залива. На помощь к любительницам экстремальных прогулок поспешили спасатели.

Инцидент случился в воскресенье, в районе Второй Речки, недалеко от автовоклзала. Несмотря на предупреждения и запрет выходить на лед, девушки отправились на прогулку по тающей акватории. За свою беспечность юным особам пришлось поплатиться. Самостоятельно вернуться на сушу горожанкам уже не удалось.

Обеспокоенные очевидцы вызвали спасателей.

– Вызов поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в 17:40. Незамедлительно на место происшествия были направлены специалисты Владивостокской городской поисково-спасательной службы. С помощью катера на воздушной подушке девушек оперативно доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась,– прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768071" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке оторвало льдину с людьми.Видео: dps.control, japan_world1

Спасатели отмечают, что с приходом плюсовых температур началось повсеместное таяние льда. Выход на лед запрещен и крайне опасен для жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU