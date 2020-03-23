Владивостокский транспорт стали мыть еще лучше

23 Март 2020 2020-03-23T06:01:13+03:00

Сотрудники автотранспортных предприятий пройдут обучающий семинар на тему: "Как эффективно бороться с инфекцией"

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Пассажирские перевозчики краевого центра усилили дезинфекционную обработку салонов транспортных средств. Автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны фуникулера обрабатывают дезинфекционными растворами после окончания каждого рабочего дня, сообщает сайт администрации Владивостока. Всё это делается в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Обращаем ваше внимание, что в салонах необходимо обрабатывать не только поручни, но и окна, стены, двери, кабину водителя, иными словами — все поверхности», — подчеркнул на заседание, которое прошло в управлении транспорта администрации города завотделом обеспечения и развития государственных и иных услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» Олег Бескровный.

31 марта в управлении транспорта специалисты цента проведут обучающий семинар для сотрудников автотранспортных предприятий.

Справка

Сейчас во Владивостоке перевозку пассажиров на внутригородских автобусных маршрутах осуществляют 14 предприятий, среди них — одно муниципальное «ВПОПАТ № 1». В перевозке на электротранспорте задействовано ОАО «Электрический транспорт». Ежедневно на маршруты города выходит около 600 автобусов, 10 трамваев и 10 троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU